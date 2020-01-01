НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЗагитова признана олимпийской иконой стиляХабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории TwitterАлиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКАВладимир Габулов возглавил новый подмосковный клубVprognoze.ruВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКАСпорт день за днем10Спорт день за днемBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruLiveSport.ruMetaratingsРБКСоветский спортФутбол РоссииМой БрянскВести.RuНапомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 5 очков.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Так все-таки шейх Мансур? Футбольный ЦСКА ищет зарубежного инвестораСоветский спорт 05:58ЦСКА может привлечь зарубежных инвесторовФутбол России 03:32Игорь Шувалов: Мы уже начали прорабатывать возможность привлечения в ЦСКА зарубежных инвесторовСпорт день за днем 03:29рекламаГлавноеЗагитова признана олимпийской иконой стиляХабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории TwitterАлиев: «„Динамо“ не вышло в финал Кубка УЕФА-2009 из-за ошибки Семина»ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКАВладимир Габулов возглавил новый подмосковный клубНовости