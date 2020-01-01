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ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
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Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 5 очков.В источнике
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