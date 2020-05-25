Об инвесторе для ЦСКА, "Стрелке" и необходимости копить на пенсию О поддержке бизнеса, пользе кризиса и мастерстве госуправления О неэффективности удаленки и возвращении в офис О поправках в Конституцию, слепом трасте и защите личной жизни — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.