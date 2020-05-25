ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов признался, что госкорпорация совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба ЦСКА (Москва).В источнике
С чего всё начиналось
Об инвесторе для ЦСКА, "Стрелке" и необходимости копить на пенсию О поддержке бизнеса, пользе кризиса и мастерстве госуправления О неэффективности удаленки и возвращении в офис О поправках в Конституцию, слепом трасте и защите личной жизни — Два года назад ВЭБ балансировал на грани выживания и требовал финансового оздоровления.