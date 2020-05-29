ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА

Согласно информации СМИ, организация скупила 77.64 процента АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" за 18 млрд руб. В общей сумме было приобретено 9595 акций ФК. Данные описаны в отчетности ВЭБ по МСФО.