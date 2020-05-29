НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • РБК
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • LiveSport.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • ODDS.ru
Согласно информации СМИ, организация скупила 77.64 процента АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" за 18 млрд руб. В общей сумме было приобретено 9595 акций ФК. Данные описаны в отчетности ВЭБ по МСФО.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

ВЭБ приобрел 77,64% акций ЦСКА за 18 миллиардов рублей

РИА Новости 14:09
alt

Раскрыта сумма сделки между ВЭБ и ЦСКА

Матч ТВ 14:03
alt

Стала известна сумма сделки между ВЭБ и ЦСКА

Sport24.ru 13:19 
реклама
Главное
Новости