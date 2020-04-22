ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Сделка была оформлена в рамках конвертации долга ЦСКА перед ВЭБом. Теперь долговые обязательства армейского клуба перед государственной корпорацией, которая стала его основным владельцем, полностью погашены.В источнике По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие... Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет.