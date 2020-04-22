ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба. Таким образом, ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба красно-синих.