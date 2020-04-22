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ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Газета.Ru
  • Piter.tv0:46
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА. Компания конвертировала долги клуба, которые теперь считаются погашенными, и стала основным владельцем клуба.В источнике
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Игорь Шувалов
российский политик
По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие... Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет.
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