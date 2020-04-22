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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы
  • Piter.tv0:46
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по покупке 77,63% акций АО ПФК ЦСКА. Компания стала владельцем клуба, тем самым конвертировав их долги.В источнике
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Рашид Рахимов: «Гинер – это человек, который знает, что делает»

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Рашид Рахимов: «Гинер – это человек, который знает, что делает»

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