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ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы
  • Piter.tv0:46
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по покупке 77,63% акций АО ПФК ЦСКА. Компания стала владельцем клуба, тем самым конвертировав их долги.В источнике
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