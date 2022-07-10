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В «Локомотиве» сообщили, что Ротенберг может получить работу в академии клуба

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что бывший защитник железнодорожников Борис Ротенберг может получить работу в академии клуба.
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что у «Ростова» есть право выкупа защитника Александра Сильянова.
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Ротенберг 10 июля провел свой прощальный матч за железнодорожников.
Sport24.ru
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
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Борис Ротенберг может перейти на работу в академию «Локомотива»
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