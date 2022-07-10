RT на русскомВ «Локомотиве» сообщили, что Ротенберг может получить работу в академии клубаСпортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что бывший защитник железнодорожников Борис Ротенберг может получить работу в академии клуба.RT на русскомСпортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что у «Ростова» есть право выкупа защитника Александра Сильянова.ЧемпионатРотенберг 10 июля провел свой прощальный матч за железнодорожников.Sport24.ruРотенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSport24.ruЧемпионатLegalbetПодробнее о событииБорис Ротенберг может перейти на работу в академию «Локомотива»Legalbet17:33В «Локомотиве» сообщили, что Ротенберг может получить работу в академии клубаRT на русском17:11«Локомотив» может назначить Бориса Ротенберга координатором в молодежном департаментеТАСС Спорт17:00Цорн подтвердил, что Борис Ротенберг может остаться в «Локомотиве» в новой должностиСпорт-Экспрессвчера в 16:15Цорн: «Деловые качества Ротенберга? Боря хороший человек, может вести переговоры, мотивировать»Sport24.ru17:09В «Локомотиве» сообщили, что у «Ростова» есть право выкупа Сильянова после арендыЧемпионат17:06Показать ещёОценить