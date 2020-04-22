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ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
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Всемирная организация здравоохранения дала ряд рекомендаций УЕФА.По данным источника, ВОЗ призвала организацию не проводить международные соревнований до конца 2021 года, поскольку возможен риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее бразильский портал Veja сообщил, что ВОЗ рекомендовала УЕФА приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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