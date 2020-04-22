ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения дала ряд рекомендаций УЕФА.По данным источника, ВОЗ призвала организацию не проводить международные соревнований до конца 2021 года, поскольку возможен риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.