ВОЗ порекомендовала УЕФА отказаться от футбола до конца 2021 года
Сообщается, что ВОЗ порекомендовала отказаться от футбола до конца 2021 года. В ВОЗ опасаются, что возобновление футбольных игр может привести к новым волнам заражения коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,53 миллиона случаев заражения коронавирусом.В источнике
С чего всё начиналось
Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА не проводить международных соревнований по футболу до конца 2021 года, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Placar.