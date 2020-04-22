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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
ВОЗ порекомендовала УЕФА отказаться от футбола до конца 2021 года
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Сообщается, что ВОЗ порекомендовала отказаться от футбола до конца 2021 года. В ВОЗ опасаются, что возобновление футбольных игр может привести к новым волнам заражения коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,53 миллиона случаев заражения коронавирусом.В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА не проводить международных соревнований по футболу до конца 2021 года, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Placar.
PROСПОРТ Казахстан вчера в 22:28
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УЕФА отреагировал на информацию о рекомендации ВОЗ отменить футбол

Евро-футбол.ру 05:53
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УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ отменить турниры до конца 2021 года

Газета.Ru 05:36
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УЕФА опроверг, что получал рекомендацию от ВОЗ об отмене турниров

Sports.ru 05:36
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