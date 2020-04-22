ВОЗ порекомендовала УЕФА отказаться от футбола до конца 2021 года

Сообщается, что ВОЗ порекомендовала отказаться от футбола до конца 2021 года. В ВОЗ опасаются, что возобновление футбольных игр может привести к новым волнам заражения коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,53 миллиона случаев заражения коронавирусом.