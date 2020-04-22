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ВОЗ советует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года — из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщает бразильское издание Placar, такая рекомендация прозвучала в ходе видеоконфереции с участием УЕФА и ведущих клубов Европы 16 апреля.В источнике
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С чего всё начиналось
По информации бразильского издания Placar, такое предложение представители ВОЗ выдвинули в ходе конференц-звонка с чиновниками УЕФА на прошлой неделе.
Sport24.ru вчера в 18:08 
Подробнее о событии
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