ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы

Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей. Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся.