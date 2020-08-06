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ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Футбол России
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Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей. Мы все хотим, чтобы наш спорт вернулся.В источнике
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В ВОЗ рассказали о катастрофических последствиях после допуска зрителей на стадионы

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ВОЗ назвала катастрофой возможное возвращение зрителей на стадионы

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