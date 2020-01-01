НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
ВШЭ стала партнёром РФС и представила новую систему назначения судей
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Реальное время
  • Спорт-Экспресс
РФС и ВШЭ подписывают меморандум о долгосрочном сотрудничестве.В источнике
Подробнее о событии
alt

Судей будет назначать компьютер. РФС и ВШЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Спорт-Экспресс 07:55
alt

Представлена система, которая будет рекомендовать судей на матчи РПЛ

Евро-футбол.ру 07:21
alt

Рекомендательную систему назначения судей на футбольные матчи презентовали в Москве

Агентство Москва 06:42
реклама
Главное
Новости