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ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей спонсорской поддержки
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Банковская группа ВТБ выделит «Динамо» 4,2 млрд рублей по спонсорскому контракту. Информацию подтвердил источник в банке, сообщает «РБ-Бизнес».В источнике
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ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки

Soccer.ru 08:37 
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ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей спонсорской поддержки

Sports.ru 07:24
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«Динамо» получит от ВТБ 4,2 млрд рублей в качестве спонсорской поддержки

Sport.ru 07:14
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