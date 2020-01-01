В 2019 году Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА

Напомним, что по состоянию на 27-е апреля Лав остаётся игроком бразильского клуба "Коринтианс". За коллектив из Сан-Паулу 35-летний Лав провёл 16 матчей, записав на свой счёт пять мячей. В источнике