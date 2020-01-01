НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
В 2019 году Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Матч ТВ
  • Чемпионат
Напомним, что по состоянию на 27-е апреля Лав остаётся игроком бразильского клуба "Коринтианс". За коллектив из Сан-Паулу 35-летний Лав провёл 16 матчей, записав на свой счёт пять мячей.В источнике
Подробнее о событии
alt

В 2019 году Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА

Sport.ru 10:28
alt

Источник: Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в 2019 году

Матч ТВ 09:57
alt

Источник: Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в 2019 году

Sportbox.RU 09:57
реклама
Главное
Новости