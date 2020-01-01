НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиИгнашевич призвал доиграть текущий сезон ФНЛГончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершает карьеруФутбол РоссииВагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом годуЧемпионат4ЧемпионатФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессМатч ТВИзвестный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что в 2019-м году Вагнер Лав мог в очередной раз перейти в ЦСКА.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Грушевский рассказал о несостоявшемся возвращении Лава в ЦСКАProstoProSport 11:11 Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом годуФутбол России 11:43В 2019 году Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКАSport.ru 10:28рекламаГлавноеСезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиИгнашевич призвал доиграть текущий сезон ФНЛГончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАШестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершает карьеруНовости