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Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом году
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Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказал, что в 2019-м году Вагнер Лав мог в очередной раз перейти в ЦСКА.В источнике
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Грушевский рассказал о несостоявшемся возвращении Лава в ЦСКА

ProstoProSport 11:11 
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Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА в прошлом году

Футбол России 11:43
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В 2019 году Вагнер Лав мог вернуться в ЦСКА

Sport.ru 10:28
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