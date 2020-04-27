НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
В АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен за матч
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона, сообщает The Sun.В источнике
Подробнее о событии
alt

В АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен

Футбол России 01:37
alt

В АПЛ разрешат командам делать по 5 замен за матч

Sport.ru 01:30
alt

Английская премьер-лига может разрешить клубам делать по пять замен за игру

Вести.Ru 01:19
реклама
Главное
Новости