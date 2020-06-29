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В АПЛ обнаружен один заболевший коронавирусом
Евро-футбол.ру
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По результатам очередной серии тестов на коронавирус среди футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был обнаружен один положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.В источнике
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Тестирование на коронавирус в АПЛ на прошлой неделе выявило еще один случай заражения

Sport24.ru 16:33 
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В АПЛ сообщили об одном случае заражения коронавирусом после 11-го этапа тестирования

Sportbox.RU 15:58
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Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛ

РИА Новости 15:28
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