НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»«Барселона» объявила о подписании Пьянича«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникамRT на русскомВ АПЛ обнаружен один заболевший коронавирусомЕвро-футбол.ру5Евро-футбол.руСпорт-ЭкспрессRT на русскомSportbox.RUГазета.RuПо результатам очередной серии тестов на коронавирус среди футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) был обнаружен один положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Тестирование на коронавирус в АПЛ на прошлой неделе выявило еще один случай зараженияSport24.ru 16:33 В АПЛ сообщили об одном случае заражения коронавирусом после 11-го этапа тестированияSportbox.RU 15:58Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в АПЛРИА Новости 15:28рекламаГлавное«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче с «Краснодаром»«Барселона» объявила о подписании Пьянича«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью. Смолов забил голФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникамНовости