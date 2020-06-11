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В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом
Metaratings
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Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.В источнике
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В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс 22:09
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В Чемпионшипе выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Sport24.ru 20:47 
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В АПЛ прошёл новый этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Чемпионат 15:57
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