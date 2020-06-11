В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.