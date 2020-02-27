В АПЛ появится Зал славы для игроков, закончивших карьеру

В АПЛ появится Зал славы для выдающихся игроков лиги. Попасть в Зал славы смогут только футболисты, уже закончившие карьеру. Учитываться будут только их выступления в АПЛ.