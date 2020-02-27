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В АПЛ появится Зал славы для игроков, закончивших карьеру
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В АПЛ появится Зал славы для выдающихся игроков лиги. Попасть в Зал славы смогут только футболисты, уже закончившие карьеру. Учитываться будут только их выступления в АПЛ.В источнике
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