НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФАЛёв: «Сборная Украины хорошо проявила себя под руководством Шевченко»Черчесов встретился с Хиддинком перед жеребьёвкой Лиги нацийЧерчесов сделал совместное фото с тренером сборной Украины ШевченкоМанчини: «Постараемся выиграть Лигу Наций»ГлавноеСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФАМОК признал, что подписи Родченкова были поддельными«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиянMetaratingsВ Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги нацийГазета Metro20Газета MetroSputnik ГрузияФакты и комментарииГазета.RuСпорт день за днемSputnik АзербайджанТелеканал ОНТTheUK.oneFootballHDLiveSport.ruZIKСпорт уик-эндODDS.ruРеальное времяua.Tribuna.comSoccer.ruSoccernews.ruБелТАМатч ТВУНИАН3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций. Сборная России попала в группу 3 Лиги В. Соперниками команды Станислава Черчесова стали команды Венгрии, Турции и Сербии.В источнике Комментировать43Подробнее о событии Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА-2020/2021 по итогам жеребьёвкиЧемпионат 13:32Райан Гиггз: «В группе Уэльса будет много борьбы»Спорт-Экспресс 20:20В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций. Полный список группSportbox.RU 12:43рекламаЕщё по темеСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФАЛёв: «Сборная Украины хорошо проявила себя под руководством Шевченко»Черчесов встретился с Хиддинком перед жеребьёвкой Лиги нацийЧерчесов сделал совместное фото с тренером сборной Украины ШевченкоМанчини: «Постараемся выиграть Лигу Наций»ГлавноеСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФАМОК признал, что подписи Родченкова были поддельными«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиянНовости