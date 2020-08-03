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В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников
Форпост Северо-Запад
  • Известия0:27
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  • ТК Звезда0:24
  • РЕН ТВ0:34
Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.В источнике
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В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель

Матч ТВ 12:15
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В Англии судьи будут удалять игроков за кашель. А в России?

Спорт-Экспресс 08:08
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В Англии будут удалять футболистов, умышленно кашляющих на соперников и арбитров

Чемпионат 06:41
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