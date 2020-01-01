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В «Барселоне» исключили подписание Неймара
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Советник президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу Карлес Рексач прокомментировал информацию, что клуб рассматривает подписание форварда «ПСЖ» Неймара.В источнике
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В «Барселоне» исключили подписание Неймара

Матч ТВ 19:05
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В «Барселоне» исключили подписание Неймара

Sportbox.RU 19:05
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