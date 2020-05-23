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Шесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статус
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Шесть игроков "Барселоны" получили неприкосновенный статус.В источнике
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Шесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статус

Газета.Ru 05:52
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В «Барселоне» расширили список «неприкасаемых» футболистов

ИА Красная Весна 05:44 
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«Барселона» назвала шесть неприкосновенных игроков. Всех остальных клуб может продать

Чемпионат 05:35
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