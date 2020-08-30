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Газета.RuГазета.Ru
В «Баварии» высоко оценили форму Левандовски
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о нападающем команде Роберте Левандовски, передает Sport Buzzer.В источнике
Подробнее о событии
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Румменигге: «В 35 Левандовски будет выглядеть лучше Роналду»

Soccer.ru 08:43
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Руммениге поставил 35-летнего Левандовского выше Роналду

ProstoProSport 08:12 
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Румменигге: «В 35 лет Левандовски будет лучше Роналду»

Евро-футбол.ру 07:02
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