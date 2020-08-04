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В «Баварии» заявили, что клуб финансово не потянет трансфер Хавертца
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб на данный момент не имеет финансовых возможностей для покупки полузащитника «Байера» Кая Хавертца.В источнике
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«Бавария» отказалась от покупки Хаверца

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Хенесс: «Не думаю, что Хаверц перейдет в „Баварию“»

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Хенесс исключил покупку Хаверца «Баварией»: «После перехода Сане крупных трансферов не будет»

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