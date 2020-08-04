НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеХет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсораАлександр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»«Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» СангареКосторная не сможет выступать за команду Плющенко в этом сезонеSportbox.RUВ «Баварии» заявили, что клуб финансово не потянет трансфер ХавертцаМатч ТВ4Матч ТВFootball-fun.ruSports.ruFootballHDПочетный президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб на данный момент не имеет финансовых возможностей для покупки полузащитника «Байера» Кая Хавертца.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Бавария» отказалась от покупки ХаверцаСпорт-Экспресс 03:19Хенесс: «Не думаю, что Хаверц перейдет в „Баварию“»Soccer.ru 03:07Хенесс исключил покупку Хаверца «Баварией»: «После перехода Сане крупных трансферов не будет»Sport24.ru 03:06 рекламаГлавноеХет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсораАлександр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»«Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» СангареКосторная не сможет выступать за команду Плющенко в этом сезонеНовости