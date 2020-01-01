НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
В «Баварии» заявили, что клуб финансово не потянет трансфер Хавертца
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил, что клуб на данный момент не имеет финансовых возможностей для покупки полузащитника «Байера» Кая Хавертца.В источнике
Подробнее о событии
alt

В «Баварии» заявили, что клуб финансово не потянет трансфер Хавертца

Матч ТВ 20:50
alt

В «Баварии» заявили, что клуб финансово не потянет трансфер Хавертца

Sportbox.RU 20:50
alt

Шеф «Баварии» рассказал о трансферных планах

Goal-Box.Ru 07:52
реклама
Главное
Новости