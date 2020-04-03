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Юниорские и юношеские чемпионаты Беларуси приостановлены
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Ассоциация Белорусской федерации футбола приняла решение о приостановке юниорских и юношеских чемпионатов Беларуси.В источнике
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В Белоруссии приостановлены юниорские и юношеские футбольные чемпионаты

RT на русском 14:01
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В Белоруссии приостановлены матчи юниорского и юношеского чемпионата страны

Sport.ru 12:59
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Юниорские и юношеские чемпионаты Белоруссии приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса

Metaratings 12:55
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