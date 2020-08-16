НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛьюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»Битва легенд: Миочич победил Кормье и стал величайшим тяжеловесом UFC«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси столько, сколько потребуетсяВ Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКАГазета.RuВ Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКАBobsoccer13BobsoccerИноПроСпортМатч ТВSoccer.ruГазета.RuСпорт-ЭкспрессSports.ruLiveSport.ruЧемпионатODDS.ruRT на русскомSoccernews.ruСпорт уик-эндВ нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Фукс принял участие в двух матчах. Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход защитника "Интернасионаля".В источнике Комментировать22Подробнее о событии Бразильский журналист Салдана: «Подтверждаю переход Фукса в ЦСКА»Sport.ru 10:44В Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКАГазета.Ru 06:42В «Интернасьонале» подтвердили запрос ЦСКА по ФуксуМатч ТВ 06:05рекламаГлавноеЛьюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1»В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»Битва легенд: Миочич победил Кормье и стал величайшим тяжеловесом UFC«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси столько, сколько потребуетсяВ Бразилии подтвердили переход защитника Фукса в ЦСКАНовости