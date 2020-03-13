Чемпионат Германии будет приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса

Пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) на официальном сайте объявила, что розыгрыш первой и второй Бундеслиги будет приостановлен с 17 марта до 2 апреля.