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Чемпионат Германии будет приостановлен до 2 апреля из-за коронавируса
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Пресс-служба Немецкой футбольной лиги (DFL) на официальном сайте объявила, что розыгрыш первой и второй Бундеслиги будет приостановлен с 17 марта до 2 апреля.В источнике
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Матчи 26-го тура чемпионата Германии не состоятся из-за коронавируса

Советский спорт 12:06 
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Матчи 26-го тура чемпионата Германии перенесены из-за коронавируса

РИА Новости 11:50
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Ближайший тур чемпионата Германии также отменен

Спорт-Экспресс 11:44
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