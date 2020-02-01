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В Бундеслиге закрылось трансферное окно
КП - Беларусь
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В чемпионате Германии закрылось трансферное окно. Дедлайн в Бундеслиге – первой из лиг топ-5 – наступил в 20:00 по Москве.В источнике
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Трансферное окно закрылось в Европе. Внутри – 10 главных переходов

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