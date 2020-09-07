Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА
Болельщиков с атрибутикой московского "Спартака" не пустят на стадион "ВЭБ Арена" на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев. Московское дерби пройдет 13 сентября.В источнике Это сделано исключительно с точки зрения безопасности. Мы хорошо понимаем, что футбол существует, в первую очередь, для болельщиков, но в то же время стакливаемся с новыми реалиями пандемии. Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах.Футбол России13:54
С чего всё начиналось
Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов отреагировал на заявление клуба о том, что билеты на дерби московских команд в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) будут продаваться только владельцам абонементов на домашние игры ЦСКА и карточек болельщика.