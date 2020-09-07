Это сделано исключительно с точки зрения безопасности. Мы хорошо понимаем, что футбол существует, в первую очередь, для болельщиков, но в то же время стакливаемся с новыми реалиями пандемии. Мы должны выполнять требования регламента, который не предусматривает наличия гостевых секторов на матчах.

Футбол России

13:54