Овчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», — говорится в заявлении клуба.