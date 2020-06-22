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Овчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Чемпионат
  • Моя Москва.онлайн0:45
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников», — говорится в заявлении клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
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