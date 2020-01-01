НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
RT на русском
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • ГЛАС.RU
  • Газета.Ru
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса. По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, на какое-то время армейцам «придётся затянуть пояса». Он также отметил, что ЦСКА регулярно сталкивается с различными трудностями.В источнике
4
С чего всё начиналось
alt

Бабаев: ФК ЦСКА во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров

Футбольный клуб ЦСКА во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров. Об этом на заседании Ассоциации менеджеров России заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
ТАСС Спорт 09:35
Подробнее о событии
alt

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о финансовых проблемах клуба

Metaratings 10:59
alt

Гендиректор ЦСКА сообщил, что клуб потерял спонсоров из-за пандемии

Sport.ru 10:43
alt

Бабаев рассказал, как уход спонсоров из ЦСКА повлияет на будущее клуба

Футбол России 10:30
реклама
Главное
Новости