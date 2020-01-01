В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

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Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса. По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, на какое-то время армейцам «придётся затянуть пояса». Он также отметил, что ЦСКА регулярно сталкивается с различными трудностями. В источнике