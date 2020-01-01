В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса. По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, на какое-то время армейцам «придётся затянуть пояса». Он также отметил, что ЦСКА регулярно сталкивается с различными трудностями.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный клуб ЦСКА во время пандемии коронавируса столкнулся с уходом спонсоров. Об этом на заседании Ассоциации менеджеров России заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.