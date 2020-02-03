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В Дагестане футболисты устроили массовую драку
Регион online
  • РЕН ТВ2:46
Как сообщается на сайте «Газета.ru», в Дагестане футболисты устроили драку. Инцидент произошел во время встречи двух команд: «Хуштада» и «Тындырбек».В источнике
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В Дагестане футболисты устроили массовую драку

Лезги газет вчера в 13:06
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Футболисты устроили массовую драку в Дагестане

Газета.Ru вчера в 12:12
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Sport24.ru вчера в 11:54 
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