НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Зори ТабасаранаЗори Табасарана
В Дагестане откроют филиал Футбольной академии «Динамо»
Минэкономразвития Республики Дагестан
  • Минэкономразвития Республики Дагестан
Соглашение предполагает взаимодействие сторон в части развития детско-юношеского футбола на территории республики.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

В Дагестане откроют филиал футбольной академии «Динамо»

РГВК Дагестан 09:14
alt

Подписано Соглашение об открытии в Дагестане филиала АНО «Футбольная академия „Динамо“ имени Л.И. Яшина»

Лезги газет 07:56
alt

30 млн рублей будет выделено на содержание филиала «Динамо» в Дагестане

Махачкалинские известия 07:55
реклама
Главное
Новости