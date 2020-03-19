NewsServices
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
В «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначально
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
По данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.В источнике
Подробнее о событии
alt

Александр Медведев — о фиксации курса: «Надеюсь, рабочая группа УЕФА подготовит рекомендации»

Спорт-Экспресс 09:01
реклама
Главное
Новости