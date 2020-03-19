NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест GradientУмарк: шведский журналист извинился за искажение моих словБольшунов не рассматривал возможность выступления за другую странуБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенНемецкий вирусолог: можете попрощаться с футболом в этом годуСпорт-ЭкспрессВ «Динамо» у многих футболистов курс евро зафиксирован изначальноСпорт-Экспресс1Спорт-ЭкспрессПо данным «СЭ», в «Динамо» у многих футболистов курс евро был зафиксирован в контрактах при подписании соглашений.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Александр Медведев — о фиксации курса: «Надеюсь, рабочая группа УЕФА подготовит рекомендации»Спорт-Экспресс 09:01рекламаГлавное«Слава богу, я не москаль»: Сенегалец из «Карпат» прошел тест GradientУмарк: шведский журналист извинился за искажение моих словБольшунов не рассматривал возможность выступления за другую странуБой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесенНемецкий вирусолог: можете попрощаться с футболом в этом годуНовости