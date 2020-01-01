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В «Динамо» выразили поддержку главному тренеру Новикову
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков продолжит свою работу, несмотря на вылет команды из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».В источнике
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В «Динамо» выразили поддержку главному тренеру Новикову

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ProstoProSport 14:27 
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