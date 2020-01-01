НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеНаставник «Динамо» Новиков просит продать ФилиппаУткин объяснил вылет «Динамо» из Лиги ЕвропыКапитан спасал, удача благоволилаАлександр Гришин — о Новикове в «Динамо»: «Дайте ему время поработать!»ГлавноеКучеров открыл счет в третьем матче финала Кубка Стэнли«Барселона» объявила о трансфере Луиса Суареса в «Атлетико»Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу ПлющенкоХК «Сибирь» разгромил лидера Западной конференции петербургский СКАКиевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации ЛЧRT на русскомВ «Динамо» выразили поддержку главному тренеру НовиковуRT на русском3RT на русскомЧемпионатМатч ТВГлавный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков продолжит свою работу, несмотря на вылет команды из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».В источнике Комментировать2Подробнее о событии В «Динамо» выразили поддержку главному тренеру НовиковуRT на русском 15:31Генеральный директор «Динамо» высказался о будущем Новикова в клубеMetaratings 15:00Гендиректор «Динамо» объяснил, почему не уволили НовиковаProstoProSport 14:27 рекламаЕщё по темеНаставник «Динамо» Новиков просит продать ФилиппаУткин объяснил вылет «Динамо» из Лиги ЕвропыКапитан спасал, удача благоволилаАлександр Гришин — о Новикове в «Динамо»: «Дайте ему время поработать!»ГлавноеКучеров открыл счет в третьем матче финала Кубка Стэнли«Барселона» объявила о трансфере Луиса Суареса в «Атлетико»Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу ПлющенкоХК «Сибирь» разгромил лидера Западной конференции петербургский СКАКиевское «Динамо» обыграло «Гент» в квалификации ЛЧНовости