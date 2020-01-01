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В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Чемпионат
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Вчера вечером команда разработчиков "Dota 2" выпустила очередное обновление для игры, включающее в себя "Боевой пропуск".В источнике
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Dota 2 - В продажу поступил боевой пропуск «The International 10»

GoHa.Ru 06:37
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В Battle Pass 2020 по Dota 2 добавили новые модели башен

Чемпионат 11:23
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Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в 5,5 миллиона долларов

Sportbox.RU 03:37
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