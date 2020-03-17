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В «Эспаньоле» выявлено шесть случаев заражения коронавирусом
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Ранее стало известно о том, что в "Валенсии" выявлено 35% зараженных вирусом от общего числа сотрудников клуба, включая футболистов.В источнике
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«Эспаньол» подтвердил шесть случаев заражения коронавирусом

Советский спорт 17:39 
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В «Эспаньоле» шестеро заболели коронавирусом

Sportbox.RU 17:14
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В «Эспаньоле» шестеро заболели коронавирусом

Матч ТВ 17:14
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