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В Эстонии тренер заменил футболиста на 13-й секунде матча
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Полузащитник клуба «Нымме Калью» Лаури Сууп был заменён уже на 13-й секунде матча 21-го тура чемпионата Эстонии с «Левадией» (1:2). Замена связана с регламентом чемпионата Эстонии.В источнике
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Тренер в Эстонии заменил футболиста на 13-й секунде матча

Известия 19:04
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В Эстонии тренер заменил футболиста на 13-й секунде матча

RT на русском 16:07
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В чемпионате Эстонии футболиста заменили на 13-й секунде

Чемпионат 15:20
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