В Эстонии тренер заменил футболиста на 13-й секунде матча

Полузащитник клуба «Нымме Калью» Лаури Сууп был заменён уже на 13-й секунде матча 21-го тура чемпионата Эстонии с «Левадией» (1:2). Замена связана с регламентом чемпионата Эстонии.