НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Краснодар» обыграл ПАОК в квалификационном матче Лиги чемпионовРФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко«Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер СуаресаКХЛ засчитала «Локомотиву» техническое поражениеRT на русскомВ Эстонии тренер заменил футболиста на 13-й секунде матчаRT на русском3RT на русскомМатч ТВГол.руПолузащитник клуба «Нымме Калью» Лаури Сууп был заменён уже на 13-й секунде матча 21-го тура чемпионата Эстонии с «Левадией» (1:2). Замена связана с регламентом чемпионата Эстонии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В Эстонии тренер заменил футболиста на 13-й секунде матчаRT на русском 16:07В чемпионате Эстонии футболист был заменён на 13-й секунде матчаSoccer.ru 15:41В чемпионате Эстонии футболиста заменили на 13-й секундеЧемпионат 15:20рекламаГлавное«Краснодар» обыграл ПАОК в квалификационном матче Лиги чемпионовРФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко«Атлетико» и «Барселона» согласовали трансфер СуаресаКХЛ засчитала «Локомотиву» техническое поражениеНовости