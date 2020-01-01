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В Европе закрывается зимнее трансферное окно
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В сильнейших чемпионатах Старого Света закончилось время переходов футболистов. За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.В источнике
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Закрытие зимнего трансферного окна-2020 — LIVE!

FAPL.ru 07:05
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Топ-лиги закрывают трансферное окно: «МЮ» все еще ищет нападающего, «Атлетико» вернул Карраско

Sports.ru 06:15
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«Сельта» представила Смолова, «Барса» подписала «нового Роналду», Кавани остается в «ПСЖ». Онлайн закрытия трансферного окна в Европе

Матч ТВ 05:27
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