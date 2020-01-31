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В Европе закрывается зимнее трансферное окно
LiveSport.ru
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В сильнейших чемпионатах Старого Света закончилось время переходов футболистов. За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.В источнике
Подробнее о событии
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Последний шанс уйти в ведущий чемпионат. Трансферная форточка закрывается

Bobsoccer 04:20
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Закрытие зимнего трансферного окна в Европе: онлайн-трансляция

Чемпионат 04:00
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В Европе закрывается зимнее трансферное окно

BFM.ru 03:29
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