В Серии А закрылось трансферное окно

В чемпионате Италии закрылось трансферное окно. Дедлайн в Серии А наступил в 22:00 по Москве. Ранее окно закрылось в Бундеслиге, клубы из Франции, Испании и Англии могут заключать сделки до 02:00.