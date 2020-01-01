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В Серии А закрылось трансферное окно
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В чемпионате Италии закрылось трансферное окно. Дедлайн в Серии А наступил в 22:00 по Москве. Ранее окно закрылось в Бундеслиге, клубы из Франции, Испании и Англии могут заключать сделки до 02:00.В источнике
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Подробнее о событии
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В Серии А закрылось трансферное окно

Sports.ru 14:10
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Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. Ведем онлайн

Бомбардир.ру 09:30
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Закрытие зимнего трансферного окна-2020 — LIVE!

FAPL.ru 07:05
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