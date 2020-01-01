НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИспанская «Сельта» подтвердила переход СмоловаСоболев попросил не сравнивать его с ДзюбойВ Европе закрывается зимнее трансферное окноМинспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА«Салават Юлаев» благодаря хет-трику Кугрышева переиграл «Адмирал»BFM.ruВ Европе закрывается зимнее трансферное окноFootballHD7FootballHDЧемпионатЕвро-футбол.руLiveSport.ruSports.ruBFM.ruChelseaNews.RuВ сильнейших чемпионатах Старого Света закончилось время переходов футболистов. За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Байер» забрал из «Кельна» игрока юношеской сборной ГерманииСпорт-Экспресс 06:23Топ-лиги закрывают трансферное окно: «МЮ» и «Челси» нужен нападающий, «Париж» не отпускает КаваниSports.ru 06:15В Европе закрывается зимнее трансферное окноBFM.ru 03:29ГлавноеИспанская «Сельта» подтвердила переход СмоловаСоболев попросил не сравнивать его с ДзюбойВ Европе закрывается зимнее трансферное окноМинспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА«Салават Юлаев» благодаря хет-трику Кугрышева переиграл «Адмирал»Новости