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В Европе закрывается зимнее трансферное окно
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В сильнейших чемпионатах Старого Света закончилось время переходов футболистов. За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.В источнике
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«Байер» забрал из «Кельна» игрока юношеской сборной Германии

Спорт-Экспресс 06:23
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Топ-лиги закрывают трансферное окно: «МЮ» и «Челси» нужен нападающий, «Париж» не отпускает Кавани

Sports.ru 06:15
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В Европе закрывается зимнее трансферное окно

BFM.ru 03:29
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